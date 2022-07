"Mais quatro anos de família Bolsonaro no poder seriam desastrosos", diz Persio Arida

Formulador do Plano Real defende diálogo com forças do campo democrático e explica por que conversou com Aloizio Mercadante edit

Apoie o 247

ICL

247 – O economista Persio Arida, um dos formuladores do Plano Real, concedeu entrevista à jornalista Anais Fernandes, do Valor Econômico, e explicou por que tem dialogado com forças do campo democrático, como fez recentemente com Aloizio Mercadante, presidente da Fundação Perseu Abramo e um dos coordenadores do programa de governo do ex-presidente Lula. "Nosso primeiro compromisso tem que ser com a democracia. Estamos vivendo um retrocesso civilizatório. Ameaça às instituições, esvaziamento dos órgão de controle, irresponsabilidade com o meio ambiente, estímulo à violência, cortes ao financiamento da ciência, o desastre das escolas fechadas durante a pandemia, a defesa da hidroxicloroquina e a demora em comprar vacinas. A política econômica desse governo é lamentável: nenhum progresso na reforma tributária ou administrativa, a economia brasileira continua fechada, a única privatização que houve foi a pior da nossa história e os furos do teto de gastos são vexaminosos", disse ele.

"A independência do Banco Central foi um cochilo do Bolsonaro. Mas minha preocupação maior é mesmo com a democracia e o estado de direito. Mais quatro anos da família Bolsonaro no poder seriam desastrosos para o Brasil. Por isso, tenho conversado com todas as forças do campo democrático", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE