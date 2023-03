Márcio França divulga plano de redução do preço das passagens aéreas para aposentados, servidores e estudantes

Apoie o 247

247 - O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, afirmou ao Correio Braziliense ter um plano para baratear as passagens aéreas: "está montado, agora é uma questão de o governo concordar". Segundo ele, o objetivo é ter passagens aéreas por R$ 200 para aposentados, funcionários públicos e estudantes.

"Será uma revolução na aviação brasileira. A meta é encontrar passagens a R$ 200 (o trecho), R$ 400 ida e volta, de qualquer lugar do país. O que estamos buscando é comprar a ociosidade dos espaços. As companhias brasileiras chegam na faixa de 30 milhões de passageiros, cada uma delas, operando com 78% a 80% de vagas ocupadas. Outras 20% saem vazias. Eu quero essas vagas para as pessoas que não voam", explicou.

França afirmou que o governo não compraria nem subsidiaria as passagens. "Quem vai comprar é o aposentado e o pensionista da Previdência. Todos os servidores públicos, com salário de até R$ 6.800, e estudantes. Duas passagens por ano. Cada usuário terá direito a duas passagens por pessoa por ano. Você pode comprar para você e para sua esposa, para você e para o seu filho. Ou seja, duas idas e voltas para qualquer lugar, quatro pernas por R$ 200,00 cada, R$ 800,00 em 12 prestações de R$ 72,00. Essa é a meta. Tira dezembro, janeiro e julho. São 14 a 15 milhões de passagens ao ano por R$ 200".

"A busca é fazer um acordo com as empresas para vender o espaço excedente com o governo intermediando. No fundo isso já existiu. A Caixa Econômica fez isso, muito tempo atrás. Um programa chamado Melhor Viagem, destinado a idosos. Conversei com a presidente da Caixa, acho que vai ser fácil. O que importa é a decisão política e as três (companhias) têm que querer. Nós só temos três: Azul, Gol e Tam, pode ser que alguma não se interesse, mas acho difícil", complementou mais à frente.

