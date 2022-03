Megainvestidor internacional diz que vitória de Lula é o melhor para o Brasil e para os investidores estrangeiros

Apoie o 247

ICL

247 – O melhor caminho para o Brasil e para os investidores internacionais é a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nas eleições presidenciais de 2022. Quem afirma é Mark Mobius, gestor norte-americano especializado em mercados emergentes."Lula traria uma confiança maior aos investidores estrangeiros", disse ele, ao jornalista Lucas Bombana , da Folha de S. Paulo.

"Vejo o mercado brasileiro com boas perspectivas neste momento. Os investimentos no país tiveram uma performance melhor do que os pares nos últimos meses, e talvez a razão para isso seja pela expectativa dos investidores de que o Lula vença as eleições. É preciso lembrar que, na época em que Lula foi o presidente, os mercados costumavam ter uma performance bastante positiva", lembra Mobius.

"Lula traria uma confiança maior aos investidores estrangeiros e porque ele tem um programa bastante ambicioso de investimentos, o que provavelmente traria um impulso para os ativos brasileiros de forma geral. Então provavelmente a vitória do Lula seria um cenário mais positivo para os mercados no Brasil", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE