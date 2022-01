'Não há razão para o mercado temer Lula', diz Wellington Dias a investidores na Faria Lima

O governador do Piauí também ressaltou que o programa econômico do PT deve ser finalizado entre maio e junho edit

247 - O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), disse durante uma reunião com investidores, representantes de fundos de investimento e de instituições financeiras, realizada na terça-feira (25) na sede da corretora XP Investimentos, em São Paulo, que o mercado financeiro não deve temer um eventual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Não há razão para o mercado temer Lula”, disse Dias, de acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

No encontro, o governador também ressaltou que o programa econômico do PT deve ser finalizado entre maio e junho e que a reforma tributária é um “assunto urgente”. Nesta quarta-feira (26), Lula afirmou, em entrevista à Rádio CBN Vale do Paraíba, que o Brasil “está com a economia atrofiada e perdeu a capacidade de investimentos”. Segundo ele, “o desafio agora é recuperar a economia”.

Ainda segundo ele, “o Brasil está muito mais desestruturado do que em 2003; a inflação está maior, o custo de vida, o desemprego e os prejuízos salariais estão muito maiores”, e é preciso “saber quem vai resolver o problema do emprego, da economia, a credibilidade do país no mundo, o atraso escolar das crianças por causa da pandemia”.

