"O desafio agora é recuperar a economia", diz Lula

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (26) que o Brasil “está com a economia atrofiada e perdeu a capacidade de investimentos”. Segundo ele, “o desafio agora é recuperar a economia”. “Estamos com a economia atrofiada. O Estado não tem capacidade de investimento. O Estado está permitindo a falência das universidades. O Estado diminui quase a zero o orçamento da Ciência e Tecnologia”, disse o ex-presidente à Rádio CBN Vale do Paraíba.

“Eu digo para todo mundo que o problema não é ganhar as eleições, é ganhar e conseguir consertar o país. Porque o Brasil está muito mais desestruturado do que em 2003; a inflação está maior, o custo de vida, o desemprego e os prejuízos salariais estão muito maiores”, afirmou Lula.

O ex-presidente também ressaltou que irá centrar foco nos problemas e soluções para o país e que não irá entrar “no lamaçal que alguns adversários querem transformar o debate”. “O que eu quero saber é quem vai resolver o problema do emprego, da economia, a credibilidade do país no mundo, o atraso escolar das crianças por causa da pandemia. É isso que vou debater”, afirmou.

