Novo presidente da Eletrobras toma posse e defende privatização da empresa

Segundo o novo presidente da Eletrobras, Rodrigo Limp, em cerimônia de posse, é "importante avançarmos no processo de capitalização da Eletrobras”, uma das prioridades do governo Jair Bolsonaro edit

247 – O novo presidente da Eletrobras, Rodrigo Limp, em cerimônia de posse, nesta sexta-feira, 7, defendeu a privatização da empresa, que é a maior do ramo elétrico da América Latina.

"Para que a Eletrobras consolide sua liderança no setor, para que seja protagonista na expansão do setor elétrico brasileiro, a companhia precisa estar capitalizada, com capacidade de investimento e ter competitividade frente a outros agentes… Neste sentido é muito importante avançarmos no processo de capitalização da Eletrobras”, disse Limp.

No dia 30 de abril, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) e disse que as próximas grandes privatizações serão os Correios e a Eletrobras.

