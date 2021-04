"Estamos no auge da pandemia e estamos criando empregos", celebra Guedes, quando País registra 14,4 milhões de desempregados

Em evento do Grupo Voto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, celebrou as privatizações. Segundo ele, a privatização da Cedae é positiva para a economia e que as próximas grandes privatizações serão os Correios e a Eletrobras edit

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, em evento do Grupo Voto, nesta sexta-feira, 30, celebrou a baixíssima criação de empregos no país. Segundo ele, o Brasil está “emergindo” com as privatizações orquestradas pelo governo.

Para ele, o país está conseguindo um bom resultado econômico. “A economia brasileira caiu criando empregos. Inédito. Somos a única economia do mundo que caiu criando empregos. Estamos no auge da pandemia e estamos criando empregos”, afirmou.

O país, no entanto, registra cerca de 14,4 milhões de desempregados, segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta sexta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Privatizações

“Somos o único país do mundo que está fazendo reformas estruturantes ao mesmo tempo em que está combatendo a pandemia. Estamos retomando as reformas estruturantes”, afirmou o ministro, comemorando privatizações.

Guedes disse ainda que a privatização da Cedae é uma marco e que o país vai "disparar" nos investimentos em saneamento e que as próximas grandes privatizações serão os Correios e a Eletrobras.

Todavia, a política neoliberal defendida por Guedes está ruindo no mundo inteiro. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por exemplo, lançou um plano de taxação de grandes fortunas para financiar uma espécie de Bolsa Família.

