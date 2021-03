Novo presidente do Banco do Brasil é bolsonarista que defende trabalho presencial mesmo durante a pandemia

247 – Um bolsonarista que defende trabalho presencial dos funcionários durante uma pandemia, o administrador Fausto de Andrade Ribeiro, atual diretor-presidente da BB Consórcios, será o novo presidente do Banco do Brasil.

"Em reunião com Guimarães, no Palácio do Planalto, o presidente disse, segundo assessores palacianos, que queria um nome que fosse mais afinado a ele. Ribeiro é considerado no Banco do Brasil um 'bolsonarista' e, segundo funcionários da instituição, cobrou de sua equipe que trabalhasse de maneira presencial durante a pandemia", aponta reportagem da Folha de S. Paulo.

