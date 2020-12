OIT: América Latina e Caribe devem ter maior nível de desemprego em uma década

247 - A crise econômica gerada pela pandemia da Covid-19 atingiu profundamente países da América Latina e do Caribe, com desemprego nas alturas, inflação descontrolada e investimentos despencando ao redor da região. No que diz respeito ao desemprego, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) prevê em um relatório oficial divulgado nesta quinta-feira (17) que os níveis serão os maiores em uma década.

A estimativa da organização é de que a taxa seja 2.5% maior que em 2019, o que equivale a 30.1 milhões de pessoas.

O relatório ainda reforça a importância de políticas de mitigação dos impactos econômicos causados pela pandemia da Covid-19, como seguro de trabalho e trabalho remoto: “Algumas dessas transformações se mostram valiosas para além da crise atual e constituem melhorias que deveriam ser institucionalizadas”, observou a organização.

