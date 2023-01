ONU prevê que a economia chinesa impulsionará o crescimento regional em 2023

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - As Nações Unidas divulgaram no dia 25 o relatório 'Situação Econômica Mundial e Perspectivas para 2023', prevendo que o crescimento econômico mundial cairá de cerca de 3% em 2022 para 1,9% em 2023. No entanto, a economia da China impulsionará o crescimento econômico regional, prevê o relatório.

Ainda segundo o documento, o crescimento econômico da China será acelerado em 2023. A demanda dos consumidores domésticos na China também aumentará no próximo período à medida que o governo chinês otimizar suas políticas contra a epidemia e adotar medidas econômicas favoráveis, sendo assim, o crescimento econômico do país deverá atingir 4,8% este ano.

O diretor do Centro de Monitoramento Econômico Global do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, Hamid Rashid, disse que ao contrário de outros países em desenvolvimento, a China tem mantido uma forte política fiscal e monetária.

O relatório observou que o crescimento econômico da China tem um impacto muito importante em muitos países da Ásia Oriental, e espera-se que a recuperação apoie o crescimento em toda a região.

