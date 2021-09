Osso de patinho é vendido por R$13,49 gera revolta: “Brasil da fome”

Diversos açougues estão ofertando osso como forma de alimento, no país nocauteado pela inflação e desemprego edit

247 - Uma imagem chocou os internautas nesta semana: o supermercado Extra, assim como diversos açougues no Brasil, estão ofertando osso como forma de alimento, no país nocauteado pela inflação e desemprego.

Com a disparada do preço das carnes, muitos brasileiros viram desaparecer o ítem nas refeições. Hoje, para ter acesso a uma carne de segunda, é preciso ter em mãos 30 reais.

Quando o assunto é a carne de primeira, a situação é mais grave: um quilo de contra filé custa, em média, 50 reais.O preço da carne bovina no mercado interno vem subindo nos últimos dois anos, puxado pela alta do dólar e pelo aumento da demanda do mercado internacional.

O fiel retrato do governo Bolsonaro! Até o osso para matar a fome do povo já custa mais de R$ 13,00. 😱 pic.twitter.com/YHRQddZdYw — José Guimarães (@guimaraes13PT) September 17, 2021





