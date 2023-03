Pagamentos de transações comerciais entre Brasil e China poderão ser feitos sem uso do dólar

Apoie o 247

ICL

247 - As empresas brasileiras que exportam seus produtos para a China poderão realizar suas transações comerciais sem fazer uso do dólar. De acordo com o jornalista Jamil Chade, do UOL, um acordo para que os exportadores possam fechar os seus negócios entre reais e Renminbi [moeda oficial da China] foi anunciado nesta quarta-feira (29) pelo Ministério da Fazenda, durante um seminário em Pequim. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e o principal destino das exportações nacionais.

"Esse é um esforço para reduzir os custos de transação”, disse a secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Tatiana Rosito. No evento também foi anunciado que as instituições financeiras brasileiras também poderão utilizar o sistema de pagamento chinês.

Ainda segundo a reportagem, “uma espécie de caixa será estabelecida no Brasil para garantir a conversão e a liquidez entre as duas moedas” e a "’clearing house’ deve ser estabelecida em um banco chinês no Brasil, que passou a ser designado pelo BC de Pequim”. A iniciativa entre os dois bancos centrais foi finalizada no final de janeiro.

Os pagamentos em Renminbi interessam diretamente ao governo chinês, que busca reduzir a sua exposição ao dólar diante do aumento da tensão com os Estados Unidos por conta de interesses geopolíticos, como no caso da província de Taiwan.

Além do sistema de pagamentos, o governo também vem costurando “um acordo para ter acesso a créditos asiáticos e financiar projetos no Brasil, tanto no que se refere à infraestrutura como à transição energética”, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A expectativa é que o acordo seja anunciado em abril, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá viajar para a China.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.