Pesquisa Fórum: dispara o número de brasileiros que associam alta dos alimentos a erros de Bolsonaro

Revista Fórum - A sucessiva alta nos preços dos alimentos tem sido cada vez mais associada pela população aos erros do governo Bolsonaro. É o que mostra a 8ª edição da Pesquisa Fórum, realizada entre os dias 12 e 16 de março, em parceria com a Offerwise.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de março de 2020 a março de 2021, ou seja, ao longo de um ano da pandemia do coronavírus, o preço dos alimentos subiu 15% em todo o país, bem acima da taxa de inflação do período, que foi de 5,20%. Não à toa que a campanha “Bolsocaro”, que faz essa associação entre a disparada dos preços e o governo Bolsonaro, tem tomado as ruas e as redes sociais.

Segundo a Pesquisa Fórum, 58% dos entrevistados acham que a alta dos alimentos é fruto dos erros do presidente. Essa percepção disparou, visto que no último levantamento, de novembro de 2020, o índice era de 53,6%, enquanto no mês anterior, em outubro, era de 48,6%.

