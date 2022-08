Petrobrás prepara investimentos de US$ 2 bi em área do 'novo pré-sal' no Amapá

Investimentos na bacia da Foz do Amazonas serão feitos até 2026 e correspondem a 38% do total previsto pela Petrobrás para exploração nos próximos quatro anos edit

247 - Após a BP e a Total desistirem das buscas por petróleo na bacia da Foz do Amazonas, a Petrobrás optou por explorar sozinha o que pode vir a ser uma das maiores descobertas do setor desde o pré-sal. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a expectativa da estatal é perfurar o primeiro poço do projeto, rebatizado de Amapá Águas Profundas, até o final deste ano.

O primeiro poço deverá ser perfurado a 160 quilômetros do litoral Norte do Amapá, em lâmina d’água de cerca de 2,8 mil metros e a base logística será instalada no município de Oiapoque. A Petrobrás já reservou cerca de US$ 2 bilhões para investir no projeto até o ano de 2026. O valor corresponde a 38% do total previsto pela estatal para exploração nos próximos quatro anos.

“A região da bacia da Foz do Amazonas é considerada promissora por ter a geologia parecida com as bacias das Guianas e Suriname, onde outras empresas já fizeram descobertas relevantes de petróleo e gás, inclusive a Total”, destaca a reportagem.

