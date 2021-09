Petroleiros desmentem Bolsonaro e dizem que alta dos combustíveis é culpa da política de preços da Petrobrás

Deyvid Bacelar, coordenador da Federação Única dos Petroleiros, aponta que a atual política de preços da estatal não leva em conta que o Brasil produz cerca de 90% do petróleo que consome edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - O coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, se manifestou nesta quarta-feira (29) sobre o aumento dos preços dos combustíveis. A declaração de Bacelar desmente o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

“O verdadeiro culpado pelos sucessivos reajustes dos combustíveis é a política de preço de paridade de importação (PPI), adotada pela gestão da Petrobrás, que se baseia nas cotações internacionais do petróleo, na variação do dólar e nos custos de importação, sem levar em conta que o Brasil produz internamente cerca de 90% do petróleo que consome”, afirmou Bacelar

“Não adianta o jogo de empurra em busca de responsáveis pela alta dos derivados. O ICMS e as margens de distribuidoras e postos são percentuais cobrados sobre o preço na refinaria, quando a Petrobrás sobe, tudo isso sobe”, completou.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE