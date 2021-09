Caminhoneiros prometem greve “a qualquer momento” contra novo aumento do diesel

Apoie o 247

Revista Fórum - Poucas horas após a Petrobras anunciar novo aumento, de 9%, no preço do diesel, Irani Gomes, presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustível e Derivados do Petróleo de Minas Gerais (Sinditanque-MG), anunciou que a categoria deve deflagrar greve “a qualquer momento” contra o reajuste.

O último aumento do combustíveis, que impacta diretamente no consumo das famílias, foi de 3,7% no dia 6 de julho, a menos de três meses portanto.

Em vídeo difundido nas redes sociais nesta terça-feira (28), Gomes afirma que “nenhuma categoria de transporte consegue pagar as dívidas” e que “não tem condições de trabalhar do jeito que está”.

Leia a íntegra na Fórum.

