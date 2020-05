Plenário do TCU proíbe que Banco do Brasil faça anúncios em sites de fake news

247 - O plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) acompanhou o voto do ministro Bruno Dantas e confirmou a proibição do Banco do Brasil de fazer publicidade em sites, blogs e redes sociais sem confiabilidade comprovada.

Para Dantas, o mesmo deve ser feito em relação a outros entes públicos. "Havendo o menor indício de disseminação de atos antiéticos e de notícias falsas, gerando desinformação da população, é dever do Banco do Brasil e de qualquer ente público suspender imediatamente os respectivos anúncios, com ordem explícita para a retirada da publicidade oficial do ar".

O ministro determinou que seja criada pela Controladoria-Geral da União (CGU) uma regulamentação para os anúncios do setor. "(Diante da) necessidade de autorregulamentação do setor, entendo que ela deve ser feita pela Controladoria-Geral da União, deverá contar obrigatoriamente com a participação de outros órgãos públicos, em especial da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, da Secretaria de Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal e do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, bem como de entidades da sociedade civil, tais como a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos (ABRAJI), a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV (ABERT), Associação Nacional das Editoras de Revistas (ANER), a Associação Nacional dos Jornais (ANJ) e o Instituto Palavra Aberta".

