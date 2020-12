Pochmann: Bolsonaro trouxe de volta 'a figura predominante do homem pobre e livre do Brasil do século 19'

"Temer e Bolsonaro não trouxeram de volta somente a brutalidade do neoliberalismo, mas a figura predominante do homem pobre e livre do Brasil do século 19", afirmou o economista Márcio Pochmann edit

247 - O economista Márcio Pochmann destacou o impacto das políticas antissociais do governo Jair Bolsonaro sobre a população, com o corte de direitos e investimentos, além da política negacionista da pandemia do coronavírus.

"Temer e Bolsonaro não trouxeram de volta somente a brutalidade do neoliberalismo, mas a figura predominante do homem pobre e livre do Brasil do século 19, explicitado nos romances de Machado de Assis, Bernardo Guimarães, Franklin Távora, Visconde de Taunay e José de Alencar", escreveu o estudioso no Twitter.

Pela primeira vez, o número de brasileiros sem emprego e sem buscar algum posto de trabalho ultrapassou os 40%. Foi o maior índice foi nos trimestres encerrados em julho e agosto, quando o indicador chegou a 45,3% —a média histórica é de 38,9%.

O capitalismo, em qualquer lugar, é para poucos. Mas no Brasil de governos montados no receituário neoliberal, cresce ainda mais a quantidade de pessoas sem lugar na sociedade. Para o Ibge, 53% da população em idade de trabalhar ficaram inativos ou desempregados em 2020. — Marcio Pochmann (@MarcioPochmann) December 26, 2020

Na Inglaterra, a rainha não aceita privilégio do poder para antecipar o acesso a vacinação. Mas no Brasil, o mandonismo de poderosos e privilégios se mantém inalterado, com a intolerância de suportar o art. 5º da Constituição: "Todos são iguais perante a lei, sem distinção..." — Marcio Pochmann (@MarcioPochmann) December 23, 2020

