Preço da gasolina sobe pela terceira semana seguida e bate recorde

De acordo com números divulgados pela ANP, o preço médio do litro da gasolina aumentou 0,18% em relação ao levantamento anterior edit

Apoie o 247

ICL

247 - O preço da gasolina aumentou pela terceira semana seguida e bateu um novo recorde no Brasil. Segundo números divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta sexta-feira (29), o preço médio do litro da gasolina ficou em R$ 7,283 nesta semana, alta de 0,18% na comparação com o levantamento anterior.

O pico tinha sido registrado na pesquisa realizada na semana passada, entre os dias 17 e 23 de abril (R$ 7,270 o litro).

O balanço desta sexta da ANP também identificou aumento no preço de outros combustíveis. Nesta semana, o preço do diesel teve alta de 0,15%, para R$ 6,610 o litro. O valor do etanol subiu 0,78%, para R$ 5,539 o litro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE