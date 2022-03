Preço da gasolina volta a subir no País, diz pesquisa da ANP

O produto foi vendido na semana passada a um preço médio de R$ 6,577, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) edit

247 - Após cinco semanas seguidas de queda, o preço da gasolina voltou a subir nos postos brasileiros. O produto foi vendido na semana passada a um preço médio de R$ 6,577 por litro, alta de 0,26% na comparação com o valor verificado na semana anterior. Foi o que apontou a pesquisa de preços da

Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP).

A Petrobrás fez os últimos reajustes no dia 12 de janeiro, quando o petróleo Brent, referência internacional negociada em Londres, fechou o pregão a US$ 84,67 por barril. Nesta segunda-feira (7), a cotação atingiu US$ 123,21.

A ANP havia informado, no final do ano passado, que o preço da gasolina aumentou cerca de 46% em 2021, o etanol, 58% e o diesel, 45%.

Membros do governo discutem uma forma de segurar os preços dos combustíveis temporariamente em 2022, ano eleitoral - Jair Bolsonaro enfrenta altos índices de rejeição, com desaprovação superior a 50%. A ideia é que a Petrobrás segure os preços.

A pesquisa mostrou que o preço médio do óleo diesel nos postos brasileiros ficou estável na semana passada - R$ 5,603 por litro. O valor do gás de cozinha também não teve alteração, ficando em R$ 102,64 por botijão de 13 quilos.

