Preço do diesel bate novo recorde no País, diz ANP

O preço do litro do diesel aumentou quase 1,5%, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

247 - A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) apontou, em levantamento divulgado nesta sexta-feira (20), que o preço do litro do diesel aumentou 1,4%, para R$ 6,943, sendo o maior valor nominal pago pelos consumidores desde que a ANP passou a fazer levantamento semanal de preços, em 2004.

O maior preço do combustível apontado pela agência foi no levantamento anterior (R$ 6,847), referente ao período de 8 a 14 de maio.

A Petrobrás anunciou na semana passada um novo aumento do preço do diesel para as distribuidoras. O valor passou de R$ 4,51 para R$ 4,91, aumento de 8,87%.

O preço médio do litro da gasolina ficou em R$ 7,275, diminuição de 0,3%.

