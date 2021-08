Privatizada, BR Distribuidora muda de nome e vira Vibra Energia

Nos postos de combustíveis, porém, a Vibra é licenciada da marca Petrobrás, e continuará com a atual identidade visual. Venda faz parte do desmonte da estatal edit

247 - Após a privatização, a BR Distribuidora passará a adotar uma nova marca e identidade visual, chamada Vibra Energia. A venda faz parte do desmonte da Petrobrás e a fatia específica da BR foi privatizada no fim de junho.

A informação foi dada pela empresa em comunicado divulgado ao mercado nesta quinta-feira (19). “Vibra Energia, líder no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis e de lubrificantes e uma das maiores empresas de energia do país, caminha para a transição energética. A companhia entrou em novos mercados e vem investindo na melhoria dos seus padrões de governança e nos temas ESG”, comenta a companhia.

“É um sistema de marcas que a Vibra reconhece como boas, próximas ao consumidor. Nós não temos nenhum interesse em mudar a marca Petrobras BR nos postos, pois entendemos que essa é uma marca conhecida pelos consumidores, é 'top of mind', com atributos que são reconhecidos pela qualidade do produto e do atendimento, é uma rede que de alguma forma acolhe as pessoas”, disse o presidente da companhia, Wilson Ferreira Júnior, segundo reportagem do Valor Econômico .

No mercado automotivo, que abrange os postos de combustíveis, a Vibra continuará com a atual identidade visual e o símbolo “BR”, por ser licenciada da marca Petrobras. A empresa forma uma rede com cerca de 8,3 mil postos de combustíveis em todo o País.

