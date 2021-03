Produção industrial mundial cai 4.1% em 2020

247 - A produção industrial no mundo caiu 4.1% em 2020, conforme dados apresentados em relatório da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO, na sigla em inglês).

O quarto trimestre de 2020 havia observado uma alta de 3.9% ante o trimestre anterior.

Na América do Norte houve queda de 3.1% e na Europa de 1.3%. Países desenvolvidos da Ásia registraram estagnação, com avanço de apenas 0.1%.

Por outro lado, economias emergentes e em desenvolvimento (exceto China) avançaram 5.7% em relação ao trimestre imediatamente anterior.

Segundo o IEDI (Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial), o Brasil apresentou recuo de 4.7%, acima de países como Estados Unidos (-6.6%), Espanha (-9.6%), Japão (-9.7%), França (-10.3%), Alemanha (-10.6%) e Itália (-11.0%). No entanto, o instituto lembra que o agravamento da pandemia no país nos últimos meses deve piorar as projeções para 2021:

"Vale lembrar, porém, que no caso do Brasil a deterioração do quadro sanitário veio a ocorrer agora em 2021, enquanto nos países industrializados, como mencionado anteriormente, tem início já em 2020. Isso pode fazer com que desçamos alguns degraus do ranking nos próximos meses", diz o instituto.

As informações foram reportadas no GGN.

