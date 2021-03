Quem estiver comprando “coisas da Petrobras” é melhor ter medo, adverte Lula

O ex-presidente minimizou as preocupações levantadas pelo mercado financeiro com uma possível volta dele ao poder. “Esse mercado já conviveu com 8 anos de governo meu e 6 anos da Dilma”, lembrou edit

Reuters – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva alertou nesta quarta-feira que as empresas que estão “comprando coisas da Petrobras” (PETR3;PETR4) deveriam ficar com medo, porque muito pode ser mudado caso o PT volte ao governo.

Lula afirmou ainda, em entrevista coletiva, ser contrário às privatizações e à independência do Banco Central, dizendo que considera melhor o BC “estar na mão do governo que na mão do mercado”.

O ex-presidente, porém, minimizou as preocupações levantadas pelo mercado financeiro com uma possível volta dele ao poder. “Esse mercado já conviveu com 8 anos de governo meu e 6 anos da Dilma”, disse.

Na segunda-feira, depois que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou as condenações impostas a Lula no âmbito da Lava Jato, o Ibovespa fechou em forte queda e o dólar teve alta ante a perspectiva do petista disputar a eleição de 2022.

