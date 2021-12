Resultado da desindustrialização, produtos básicos já são mais de 50% das exportações brasileiras

Apoie o 247

247 - Como resultado da desindustrialização do País – que é um dos que mais perderam suas forças produtivas nas últimas décadas – as exportações brasileiras estão cada vez mais dependentes de produtos básicos, como soja, minério de ferro e petróleo, que representam mais da metade de tudo o que o Brasil vende para o exterior.

De acordo com levantamento da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex), entre janeiro e novembro deste ano, as exportações de produtos básicos alcançaram 51% do total. Em 2020, os básicos encerraram o ano com uma fatia de 48%.

Desde o golpe de Estado de 2016, os produtos básicos só fazem aumentar sua importância nas exportações, enquanto o inverso ocorre com produtos manufaturados e semimanufaturados.

Durante os governos petistas, ocorria um movimento contrário. Aumentava a relação das importações de produtos manufaturados e semimanufaturados nas exportações brasileiras gerais, enquanto diminuía os produtos básicos.

Os dados mostram o caráter destrutivo do golpe de 2016 na indústria brasileira.

Atualmente, em valores absolutos, as exportações totais brasileiras somam R$ 256 milhões nos 11 primeiros meses deste ano, enquanto as vendas de produtos básicos chegam a R$ 131,4 milhões, segundo a Funcex.

