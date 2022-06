Rússia deveria cortar produção de petróleo em 30%, diz VP da segunda maior petrolífera russa

Apoie o 247

247 com Reuters - A Rússia deveria cortar a produção de petróleo em 20%-30% para 7 milhões-8 milhões de barris por dia (bpd), obtendo assim um preço melhor e evitando vendê-lo com desconto, disse Leonid Fedun, vice-presidente da petrolífera russa Lukoil, em um artigo no no jornal RBC.

"Por que a Rússia deve manter a produção de petróleo de 10 milhões de bpd se podemos (mais) consumir e exportar efetivamente 7 milhões a 8 milhões de bpd sem perdas para o orçamento do Estado, consumo doméstico?" escreveu Fedun, que co-fundou a Lukoil com Vagit Alekperov em 1991.



"O que é melhor -- vender 10 barris de petróleo por US$ 50 ou 7, mas por US$ 80?" ele escreveu, acrescentando que as sanções anti-Rússia aumentaram os custos de fretamento de navios.

Segundo o Bank of America Global Research, o petróleo bruto Brent pode passar de US$ 150 o barril se houver uma forte contração nas exportações de petróleo da Rússia.

"Com nossa meta de US$ 120/barril de Brent agora à vista, acreditamos que uma forte contração nas exportações russas de petróleo poderia... empurrar o Brent bem acima de US$ 150/barril", disse o banco em nota de pesquisa.

A Comissão Europeia chegou ontem, 31, a um acordo sobre o embargo ao petróleo russo. As sanções fazem parte do sexto pacote de medidas contra a Rússia, mas deve prejudicar justamente os europeus.

