União Europeia decide por embargo parcial ao petróleo russo e corte do maior banco do país do SWIFT

Apoie o 247

ICL

TASS - Os líderes da União Europeia (UE) negociaram o sexto pacote de sanções contra a Rússia, que inclui o embargo parcial à importação de petróleo russo e o corte do banco russo Sberbank do sistema de pagamentos internacionais SWIFT, anunciou nesta segunda-feira (30) o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

"Acordo para proibir a exportação de petróleo russo para a UE. Isso cobre imediatamente mais de 2/3 das importações de petróleo da Rússia, cortando uma enorme fonte de financiamento para sua máquina de guerra. Pressão máxima sobre a Rússia para acabar com a guerra", tuitou Michel.

"Este pacote de sanções inclui outras medidas contundentes: retirar do SWIFT o maior banco russo, o Sberbank, banir mais 3 emissoras estatais russas e sancionar indivíduos responsáveis ​​por crimes de guerra na Ucrânia", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os países membros da UE negociaram o sexto pacote de sanções por quase um mês. Inicialmente, a UE planejava proibir a importação de todo o petróleo e derivados russos, mas essa decisão foi contestada pela Hungria e vários outros países, que acreditam que tais medidas causarão danos catastróficos à economia europeia. A Comissão Europeia teve que excluir o oleoduto russo do pacote para obter o consentimento da Hungria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enquanto isso, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orban afirmou antes da cúpula que não havia consenso sobre o embargo de petróleo durante as negociações preliminares dos enviados da UE. Acusando a Comissão Europeia de irresponsabilidade, Orban pediu para garantir a segurança energética dos países europeus antes de impor quaisquer sanções.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE