'Se o Brasil for um país sério, o Senado demite Roberto Campos Neto', diz Oreiro

247 - Pelo Facebook nesta segunda-feira (25), o economista José Luís Oreiro cobrou do Senador Federal a demissão do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e de toda a diretoria da entidade.

A cobrança se deve à revelação feita pelo Brasil 247 de que o dono do banco BTG Pactual, André Esteves, foi consultado por Campos neto sobre quanto deveria ser a taxa de juros no Brasil.

"Um presidente de banco de investimento é consultado pelo presidente do Banco Central a respeito de medidas de política monetária e de crédito que afetam diretamente a rentabilidade do banco de investimento. A confissão está gravada e é publica. Se o Brasil for um país minimamente sério, o Senado Federal, no uso de suas atribuições legais, deve demitir imediatamente o presidente e toda a diretoria do BC [Banco Central] por prova irrefutável de captura do regulador do sistema financeiro pelo regulado", escreveu o especialista.

