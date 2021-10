Roberto Campos Neto, presidente do BC, se orientou com André Esteves sobre taxa de juros

Dono do BTG Pactual revela que o presidente do Banco Central ligou para saber qual deveria ser o piso da taxa de juros no Brasil edit

247 – Na conferência com investidores que vazou e foi obtida com exclusividade pelo 247, o banqueiro André Esteves diz que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ligou para ele para saber qual que deveria ser o piso ("lower bound") da taxa de juros no Brasil. Esteves faz fartos elogios a Campos Neto e diz que se o ex-presidente Lula vier a ser eleito em 2022, "teremos mais dois anos de Campos Neto, o que será ótimo para o Brasil", fazendo referência à independência do Banco Central. Esteves diz que também "educou" políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal para que a independência do BC fosse aprovada. Assista: