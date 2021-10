"Ministro do Supremo não é obrigado a nascer sabendo", diz André Esteves, ao falar sobre como atuou pela independência do BC

Dono do BTG Pactual diz, em conversa com clientes, que educou ministros do STF sobre a independência do Banco Central edit

247 – O banqueiro André Esteves, homem mais poderoso do Brasil, diz que educou a classe política e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, sobre a independência do Banco Central, em conferência com seus clientes , que vazou e foi obtida pelo 247. Ele também afirmou que se o ex-presidente Lula vier a ganhar as eleições presidenciais de 2022, ainda "teremos" mais dois anos de Roberto Campos Neto. Assista o trecho em que ele fala sobre como "educou" ministros do STF: