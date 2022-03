Sindipetro entra com ação contra refinaria privatizada por gasolina mais cara do Brasil

Ação do Sindipetro-BA pede a paralisação imediata dos trâmites finais do processo de privatização da antiga Rlam, atual Refinaria de Mataripe operada pela Acelen edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindipetro-BA) ingressou com uma ação civil pública na Justiça Federal da Bahia, visando a paralisação imediata dos trâmites finais do processo de privatização da antiga Refinaria Landulpho Alves (Rlam), atual Refinaria de Mataripe, "por práticas nocivas à economia local".

De acordo com o UOL, a ação destaca que passados apenas “três meses de atuação da Refinaria Mataripe, operada pela Acelen, do fundo árabe Mubadala, a Bahia tem hoje a gasolina mais cara do Brasil, em comparação com as refinarias da Petrobrás, em função de reajustes praticados ‘pelo criado monopólio regional’". A gasolina comercializada pela refinaria é 6,4% mais cara do que a vendida pela estatal; e o óleo diesel S-10 tem um custo 2,66% superior.

A reportagem destaca que a ação também “pede liminarmente que seja feita audiência pública na Bahia para se debater o impacto da privatização da Rlam para a economia local; que a privatização seja paralisada até a apresentação de estudo circunstanciado sobre os impactos desta privatização para a economia baiana; e que sejam apresentadas políticas públicas para dirimir os impactos negativos já ocorridos neste processo de privatização”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE