"Tchau teto de gastos, totalmente desmoralizado por Jair Bolsonaro", diz Gleisi Hoffmann

247 – A deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) elogiou o artigo do ex-ministro Guido Mantega, em que ele defendeu o fim do teto de gastos e defendeu um ambicioso programa de investimentos públicos e privados para garantir a retomada do crescimento econômico. Embora Mantega seja muito atacado por economistas neoliberais, durante seu período na Fazenda, o Brasil atingiu uma média de crescimento econômico de 4,5% ao ano, a maior da história recente do Brasil. Confira, abaixo, a reação de Gleisi ao seu artigo:

Muito bom artigo de Guido Mantega na Folha. O governo deve coordenar um ambicioso plano de investimentos públicos e privados, gerando muitos empregos! Tchau teto dos gastos, totalmente desmoralizado por Bolsonaro. A política fiscal tem de servir aos interesses do país e do povo! pic.twitter.com/HCifX78Nw7 — Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 5, 2022

