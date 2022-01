Uallace Moreira afirma que Moro merece ser preso pelos prejuízos bilionários que causou à economia brasileira

Confira as tabelas que revelam de forma didática como o ex-juiz exterminou milhões de empregos e depois ficou rico com a destruição do Brasil edit

247 – O economista Uallace Moreira, professor da Universidade Federal da Bahia, preparou uma série de tabelas que demonstram de forma didática como o ex-juiz Sergio Moro foi o principal responsável pelo aumento do desemprego e pela volta da fome no Brasil, ao destruir as principais cadeias produtivas nacionais. Com dados consistentes, Uallace demonstra que, só na construção, Moro causou prejuízos ao Brasil estimados em R$ 563 bilhões. As empresas que foram quebradas por Moro foram forçadas a contratar a consultoria estadunidense Alvarez & Marsal e repassaram R$ 42 milhões a esta empresa, que depois transferiu R$ 3,7 milhões ao ex-juiz . Confira as tabelas:

2/- "As perdas ao longo do período são visíveis na Petrobras e em 11 construtoras"



As empresas tiveram conjuntamente queda de faturamento de R$ 563 bilhões, mais R$ 41,3 bilhões de queda na redução na receita de impostos que essas empresas geraria. pic.twitter.com/JKk61LDpJt — Uallace Moreira🇧🇷🇰🇷 (@moreira_uallace) January 29, 2022





4/- Com a crise criada pela Lava Jato, mais de 200 mil empregos foram eliminados em investigadas pela Lava Jato.



Por exemplo, a Odebrecht, cortou 94% do quadro de funcionários em 6 anos (de 126 mil em 2013, antes da Lava Jato, para 7.548 em 2020).https://t.co/jAMjDnfHUM pic.twitter.com/9X7qmpVgrh — Uallace Moreira🇧🇷🇰🇷 (@moreira_uallace) January 29, 2022





6/- De acordo com o estudo do DIEESE, após a operação Lava Jato, paralisando as possibilidades de investimento no país, houve redução dos investimentos em concentração em exploração e produção nos campos do pré sal. pic.twitter.com/0CPgb9bxq7 January 29, 2022





8/- No quadro, o DIEESE apresenta a queda dos investimentos previstos na Petrobras e na Construção civil, totalizando um valor de R$ 172 bilhões. pic.twitter.com/AExysElv7k — Uallace Moreira🇧🇷🇰🇷 (@moreira_uallace) January 29, 2022





10/- Impactos setoriais: redução do valor adicionado



Os impactos setoriais negativos tem como principal resultado o forte impacto na construção, comércio por atacado e varejo, e extração de petróleo, seguido por outros setores. pic.twitter.com/1JK3KUTOZ8 — Uallace Moreira🇧🇷🇰🇷 (@moreira_uallace) January 29, 2022





12/- A evolução do PIB em dois cenários:



a) Com a Lava Jato - colunas vermelhas.

b) Sem a Lava Jato - colunas azuis.



Claramente, a Lava Jato teve impactos na dinâmica no PIB brasileiro, impactando na geração de empregos. pic.twitter.com/IInalaKS6u PUBLICIDADE January 29, 2022





14/- Além de quebrar cadeias produtivas, gerar desempregos, perseguiu "inimigos" políticos.



Um dos casos mais tristes foi a humilhação que a Erika Marena submeteu o Reitor Cancellier, com o apoio do Dallagnol.



E ainda zombaram da morte do Reitor.https://t.co/CDx5uPGUwb — Uallace Moreira🇧🇷🇰🇷 (@moreira_uallace) January 29, 2022





16/- Sergio Moro, perseguiu inimigos com a toga, negociou cargo de Ministro no governo Bolsonaro.



Depois, saiu do cargo público com informações privilegiadas e foi fazer consultoria para faze fortunas.



Declaro, R$ 3,6 milhões.



E nos paraísos fiscais?https://t.co/ZrE7SQCi4v — Uallace Moreira🇧🇷🇰🇷 (@moreira_uallace) January 29, 2022



