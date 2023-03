UBS compra Credit Suisse por mais de US$ 2 bilhões para evitar colapso

Mais cedo, o UBS havia feito uma proposta de até US$ 1 bilhão, mas dirigentes do Credit acharam o valor muito baixo edit

InfoMoney - O UBS concordou em comprar o Credit Suisse depois de aumentar sua oferta para mais de US$ 2 bilhões, com as autoridades suíças prontas para mudar as leis do país para contornar uma votação dos acionistas sobre a transação enquanto correm para finalizar um acordo antes de segunda-feira, segundo informações do Financial Times.

Nesta manhã, o jornal já havia informado de uma proposta de até US$ 1 bilhão pelo negócio , mas a Bloomberg em seguida afirmou que o banco em crise não concordava com a proposta por achar muito baixa, tendo o apoio de seu principal acionista, o Saudi National Bank, em recusar o acordo.

Enquanto isso, a Dow Jones informou que o Banco Nacional da Suíça ofereceu ao UBS cerca de US$ 100 bilhões em liquidez para ajudá-lo a assumir as operações do Credit. Maiores detalhes sobre a oferta de liquidez não foram informados.

Com o novo valor, o UBS agora pagará mais de 0,50 francos suíços por ação, usando suas próprias ações, valor que ainda está bem abaixo do preço de fechamento do Credit Suisse de 1,86 francos suíços na sexta-feira, cotando o banco em 7,4 bilhões de francos suíços.

O UBS também concordou com o abrandamento de uma cláusula que anularia o acordo se seus spreads de inadimplência de crédito aumentassem, acrescentaram as fontes do FT.

O governo está preparando medidas de emergência para acelerar a aquisição e planeja introduzir uma legislação que contornará o período normal de consulta de seis semanas exigido para os acionistas do UBS para que o acordo possa ser selado imediatamente. Algumas das fontes, porém, criticaram esse plano.

A estrutura do acordo foi projetada pelos reguladores suíços para fornecer estabilidade ao sistema bancário do país. As autoridades suíças já garantiram a pré-aprovação dos reguladores nos EUA e na Europa, que devem emitir declarações ainda hoje, segundo o FT.

O UBS encolherá drasticamente o banco de investimentos do Credit Suisse, de modo que a entidade combinada não representará mais do que um terço do grupo resultante da fusão, disseram duas das fontes.

