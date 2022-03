UOL zomba dos brasileiros na crise dos combustíveis e oferece chocolate, esgoto, bacon como "energias alternativas"

Apoie o 247

247 - Uma reportagem publicada no portal UOL usou estudos sobre novas energias como se fossem realidade de mercado para vender ilusão e zombar do sofrimento dos brasileiros e brasileiras. Citando exemplo de chocolate, bacon, esgoto e água do mar, a reportagem fala sobre novas ideias que podem substituir os combustíveis, após a Petrobras realizar um aumento de 24,9% no diesel, 16% no gás de cozinha e 18,7% na gasolina.

"Com a alta no valor dos combustíveis tradicionais se torna imprescindível buscar alternativas à gasolina e ao diesel. Veja abaixo 8 combustíveis alternativos que você nem sabia que existiam", diz um trecho da reportagem.

Além dos itens citados acima, a reportagem também aponta algas, maconha e borra de café como objetos possíveis de serem transformados em combustíveis.

