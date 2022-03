Valor, da Globo, lamenta que disparada do preço da gasolina tenha travado privatização de refinarias

Apoie o 247

247 – O jornal Valor Econômico, do grupo Globo, lamenta, em sua manchete desta segunda-feira, que a disparada dos preços dos combustíveis e derivados de petróleo possa travar as privatizações das refinarias da Petrobrás – um dos principais pontos da agenda de saque às riquezas do Brasil imposta após o golpe de estado de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff.

"O aumento da pressão política sobre os preços da Petrobras e a ameaça de um novo programa de subsídios para os combustíveis elevaram a percepção de risco dos investidores e podem colocar uma pá de cal na abertura do refino no país. Na avaliação de especialistas, achar compradores para as unidades colocadas à venda pela estatal já tinha se tornado uma missão pouco provável para 2022, mas o ambiente de negócios se deteriorou ainda mais na última semana", aponta a reportagem .

"A inflação dos combustíveis entrou mais uma vez nos holofotes de Brasília e a criação de um programa de subsídios e até mesmo o congelamento temporário dos preços da Petrobras foram algumas das propostas colocadas sobre a mesa, na série de reuniões ministeriais com a petroleira", prossegue o texto.

