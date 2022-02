Valor do Petróleo deve aumentar no Brasil com invasão da Ucrânia

Apoie o 247

247 - A invasão da Ucrânia por tropas russas deve prejudicar a oferta de petróleo e deixar o produto mais caro, de acordo com analistas. Em consequência, o preço dos combustíveis no Brasil deve aumentar. A Rússia é o segundo maior exportador e terceiro maior produtor de petróleo global, respondendo por cerca de 12% da oferta global. As entrevistas desta matéria foram concedidas ao portal Uol.

Segundo Roberto Troster, economista sócio fundador da Troster & Associados, "combustíveis e gás de cozinha podem ficar mais caros no Brasil por causa do conflito entre Rússia e Ucrânia e pressionar a inflação aqui no Brasil porque o conflito provoca alta do dólar e do preço do barril".

Diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (Cbie), Adriano Pires afirmou que o câmbio e o barril determinam o aumento de preço na refinaria da Petrobras. "E ambos estão pressionados com esse conflito. O preço do barril ninguém sabe para aonde vai porque não se sabe para aonde vai a guerra".

De acordo com André Braz, coordenador do Índice de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), "além dos preços dos combustíveis, o petróleo mais caro vai impactar a indústria, como por exemplo, a indústria petroquímica, que produz embalagens plásticas". "E mesmo o agronegócio é afetado porque muitos fertilizantes são da indústria petroquímica".

Para Adriano Pires, especialista em energia, a Petrobrás não deve mexer imediatamente no preço dos combustíveis devido a incertezas. "Agora, se o preço de barril ficar por algum tempo acima dos US$ 100, acredito que teremos reajustes de combustíveis", diz o diretor do Cbie.

