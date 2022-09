Verba da Farmácia Popular passa de R$ 3 bilhões para R$ 1 bilhão no governo Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A verba destinada à Farmácia Popular - programa de distribuição e subsídio de medicamento - encolheu em um terço no governo Jair Bolsonaro (PL), mostra o jornal O Globo.

Em 2018, último ano do governo Michel Temer (MDB) e ano da eleição de Jair Bolsonaro (PL), o programa tinha R$ 3,047 bilhões à disposição. Para 2023, o governo Bolsonaro previu destinar apenas R$ 1,018 bilhão. "O corte busca preservar recursos para o chamado orçamento secreto", diz a reportagem. O corte de recursos consta no projeto de lei do Orçamento de 2023, enviado ao Congresso Nacional no fim de agosto pela administração federal.

O encolhimento da Farmácia Popular tende a aumentar os gastos com Sistema Único de Saúde (SUS) no futuro, visto que o tratamento medicamentoso de doenças crônicas reduz o volume de internações.

O programa Farmácia Popular foi criado em 2004, no governo do ex-presidente Lula (PT), e fornece medicamentos gratuitamente ou com até 90% de desconto por meio de parceria com farmácias particulares. Mais de 20 milhões de brasileiros usam o programa.

