Wellington Dias: governo eleito quer votação da PEC da Transição na CCJ nesta semana

247 - O senador eleito Wellington Dias (PT-PI), que integra a equipe de transição, afirmou que o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trabalha com a expectativa de que a PEC da Transição seja votada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado ao longo desta semana. "Queremos abrir o mês de dezembro em condições de tramitar essa matéria na Câmara Federal”, disse Dias em entrevista à GloboNews nesta segunda-feira (21).

“A aprovação da PEC do Bolsa Família é que garante as condições de definição dos valores necessários ao projeto de lei orçamentária. Ali vai constar a rubrica para o pagamento do Bolsa Família, vai constar a rubrica para o dinheiro necessário para os medicamentos da farmácia popular, reajuste para ter as condições da merenda escolar, garantir todas as áreas, o salário mínimo, habitação, obras inacabadas, ou seja, para várias áreas onde já se viu que o dinheiro para 2023, ou não tem ou é insuficiente, e há a necessidade dessa adequação do Orçamento”, observou Dias.

Ainda segundo ele, “só é possível mudar o Orçamento com estas modificações, com aprovação da PEC. Temos um tempo muito curto, muito exíguo para garantir esta tramitação e aprovação”.

