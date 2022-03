"A globalização, tal qual a conhecíamos, chegou ao fim", diz Marcio Pochmann

Apoie o 247

247 – O economista Márcio Pochmann, professor da Unicamp e ex-presidente da Fundação Perseu Abramo, afirmou que as consequências da guerra na Ucrânia e das sanções impostas pelo Ocidente contra a Rússia provocarão uma grande transformação na economia global. "A globalização, tal qual a conhecíamos, chegou ao fim", disse ele, ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247. "Pandemia já havia deixado claro o problema das cadeias globais de valor. E agora vejo o restabelecimento de uma Segunda Guerra Fria. Os Estados Unidos já não têm mais como barrar o expansionismo chinês", afirma.

Neste novo cenário, Pochmann disse que este período marcará o fim do ciclo expansionista nos Estados Unidos. "Estamos assistindo à mudança mais importante dos últimos 500 anos, que é o deslocamento do eixo econômico do Ocidente para o Oriente. E a integração da América Latina nunca foi tão importante como agora", aponta.

Segundo Pochmann, o novo cenário abre oportunidades para o Brasil. "Fomos um dos primeiros países a abandonar o padrão-ouro, na crise de 1929. A oportunidade que se abre agora é comparável à daqueles anos", diz ele. Pochmann acrescenta que a vitória de Lula é estratégica para a reindustrialização do Brasil. Pochmann também defende a criação de um bloco sul-americano para requalificar a relação com a China, para um modelo de maior valor agregado na economia.

