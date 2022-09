Altamiro Borges: "Transformar velório num palanque macabro mostra que Bolsonaro está muito desesperado"

Apoie o 247

247 - Em participação na TV 247, o jornalista e coordenador do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, Altamiro Borges, avaliou que a atitude eleitoreira de Jair Bolsonaro (PL) durante a viagem à Inglaterra para o velório da rainha Elizabeth II mostra o 'desespero' do chefe do Executivo brasileiro.

"Isso mostra que Bolsonaro está muito desesperado. Para fazer essa viagem e transformar um velório num palanque macabro, o cara está muito desesperado.

Afeta a imagem do Brasil no sentido de que esse infelizmente é o presidente que temos no país. Diferentemente dos estadistas que eram Lula e Dilma, da forma que eram recepcionados no mundo, o Bolsonaro virou motivo de isolamento. Isso acaba desmoralizando o Brasil. Vamos ter que reconstruir a imagem do país no mundo pós essa breve bolsonariana", afirmou o jornalista.

Altamiro mencionou as pesquisas de intenção de voto, que mostram Lula com larga vantagem na liderança , como motivo para o desespero do atual ocupante do Palácio do Planalto: "Ele está preparando o seu velório e espero que seja no xilindró. As pesquisas vão apontando que o tempo está chegando e ele não consegue bombar nas intenções de voto. Não consegue reduzir a rejeição. Possibilidade real de vitória de Lula em primeiro turno. O movimento que vem sendo feito, o que despertou o Bolsonaro, de voto útil em Lula em primeiro turno".

"Várias peças foram sendo movidas, como a reunião com ex-candidatos a presidentes, todos juntos com Lula numa grande frente para derrotar o fascismo. Movimentações no PDT e no MDB, ou seja, um esforço grande de resolver a eleição no primeiro turno, daí o desespero dele", concluiu o jornalista.

