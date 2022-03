Alysson Mascaro: Brasil deve se aproveitar de um mundo multipolar

Professor da USP argumenta, no entanto, que o país deve buscar o horizonte socialista, neste momento de crise aguda do capitalismo edit

247 – O filósofo do Direito e professor Alysson Mascaro, da Universidade de São Paulo, concedeu entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, em que abordou a guerra na Ucrânia como um sintoma da crise aguda do capitalismo e do imperialismo estadunidense. "Os Estados Unidos assumiram o controle do imperialismo mundial a partir da Segunda Guerra Mundial, mas estão em crise desde a década de 70, com a crise do padrão-ouro", diz ele.

Mascaro também aponta um paradoxo da crise atual. "Rússia e China estão entranhadas no capitalismo mundial. Quando esses países se levantam politicamente contra os Estados Unidos, eles estão economicamente integrados ao capitalismo", aponta. Na sua visão, a saída para a Rússia seria buscar um horizonte socialista.

Sobre o Brasil, Mascaro afirma que o Brasil também pode se aproveitar de um mundo multipolar, mas defende o socialismo com saída, neste momento de crise capitalista. O professor antevê um período de grandes incertezas. "A crise pode abrir movimentos revolucionários, mas também pode ser uma solução para a acumulação capitalista", diz ele.

