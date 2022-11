Arthur Chioro: "em 1º de janeiro sai o negacionismo e entra a ciência"

Apoie o 247

247 - Ex-ministro e membro da equipe de transição do governo Lula (PT) na área de saúde, Arthur Chioro afirmou à TV 247 que “em 1º de janeiro sai o negacionismo e entra a ciência”, em referência ao fim do governo Jair Bolsonaro (PL) e à volta de Lula à Presidência da República.

Para Chioro, a continuidade da pandemia de Covid-19, a defasagem na situação vacinal dos brasileiros e as filas para tratamentos de saúde são os três principais problemas que o novo governo Lula terá de enfrentar na área.

Além disso, ele destacou que a fome, ocasionada pelo empobrecimento da população, tem levado novamente crianças a serem internadas.

O ex-ministro destacou que o trabalho da equipe de transição é fazer um diagnóstico da situação da saúde no Brasil: “nós queremos entender os contratos, a aquisição de medicamentos, de vacinas, como está a saúde indígena, como estão os hospitais do ministério [da Saúde] no Rio de Janeiro, os contratos dos médicos do Mais Médicos, os medicamentos para a Farmácia Popular. [Nós queremos saber] passo a passo como está a situação, e inclusive que medidas precisam ser tomadas”.

