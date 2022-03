"Bolsonaro é um pseudonacionalista", diz ex-presidente Dilma Rousseff

Ex-presidente afirma que ele despreza todas as dimensões da soberania: o povo, o território, as riquezas naturais e as empresas estratégicas edit

247 – A ex-presidente Dilma Rousseff, vítima do golpe de estado de 2016, destruiu a economia nacional e a imagem do Brasil, comentou as postagens que têm sido feitas por Jair Bolsonaro em defesa da Amazônia e que sinalizam um tom de campanha nacionalista em 2022. "Bolsonaro é um pseudonacionalista", diz ela, lembrando que o atual presidente se subordina à direita americana. "Não é possível que alguém se coloque como nacionalista ferindo tanto a soberania do País. Só pode ser chacota", acrescenta.

Na entrevista, que faz parte de uma série de depoimentos sobre seu governo e a conjuntura atual, a ex-presidente afirma que Bolsonaro despreza todas as dimensões da soberania: o povo, o território, as riquezas naturais e as empresas estratégicas, que estão sendo esquartejadas, como a Petrobrás, ou entregues a preço de banana, como a Eletrobrás.

