“Bolsonaro vai ser preso porque é um dos mentores do terrorismo”, diz Joaquim de Carvalho

247 - Em participação na TV 247 neste sábado (14), o jornalista Joaquim de Carvalho afirmou que, se for mantida a normalidade institucional, Jair Bolsonaro (PL) será preso pois "é um dos autores intelectuais do terrorismo brasileiro".

>>> Moraes atende pedido da PGR e Bolsonaro será investigado pelos atos terroristas em Brasília

"É muito bom que Bolsonaro seja investigado, e digo mais: Bolsonaro vai ser preso. Mantida a normalidade institucional, ele vai ser preso, independentemente até do que disser Anderson Torres. Não estou chutando, essa é a normalidade institucional de uma investigação. Ele é ujm dos mentores do terrorismo. O MP dividiu a investigação em quatro núcleos, e um deles é o dos instigadores e os autores intelectuais. Claro que Bolsonaro é porque ele vinha pregando isso há muito tempo, questionando o resultado da eleição e estimulando as pessoas a partirem para atos como este", declarou o jornalista.

Joaquim ressaltou que, por seguir incitando o movimento golpista nas redes sociais, Bolsonaro precisa ser preso preventivamente: "mantida a normalidade da investigação, o curso, é claro que ele tem responsabilidade sobre isso (o terrorismo), é só demonstrar. A inclusão dele no inquérito é uma oportunidade de fazer esta demonstração. O fato de depois do quebra-quebra, depois do terrorismo, do golpe de Estado que foi frustrado, ele ainda publica (um vídeo questionando o resultado das eleições) , significa que ele precisa ser preso preventivamente, porque ele continua ameaçando a ordem, ele é uma ameaça à ordem. Então, nessa situação se justifica a prisão dele, claramente. Além do fato de ele ter poder para interferir no curso das investigações".

