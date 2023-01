Bolsonaro volta a cometer crime ao compartilhar vídeo que nega vitória de Lula e ataca TSE e STF

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro compartilhou em sua conta oficial no Facebook, na noite desta terça-feira (10), um vídeo que questiona a vitória eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e faz ataques ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal (STF), informa O Globo.

A postagem que desacredita o sistema eleitoral brasileiro acontece dois dias depois dos atos terroristas praticados por bolsonaristas em Brasília, quando os partidários do ex-ocupante do Palácio do Planalto invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a sede do próprio STF.

A mensagem ficou disponível no perfil de Bolsonaro por cerca de duas horas, mas acabou excluída já depois da repercussão sobre o post.

O conteúdo compartilhado trazia uma entrevista em que o procurador bolsonarista do Mato Grosso do Sul Felipe Gimenez afirma que Lula foi "escolhido pelo serviço eleitoral e pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral”. O vídeo era acompanhado de uma legenda onde se lia: "Lula não foi eleito pelo povo, ele foi escolhido e eleito pelo STF e TSE".

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.