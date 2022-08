Clara Ant: “Uma liderança como Lula não surge da noite para o dia”

Numa obra de 430 páginas, ela relata a prolongada convivência com o ex-presidente, de quem foi assessora próxima -- no movimento sindical, no PT e no Planalto edit

247 - "Conto essa história para que não seja esquecida, para que todos saibam que uma liderança como Lula não surge da noite para o dia", diz Clara Ant, que lança o livro "Quatro décadas com Lula".

Numa obra de 430 páginas, Clara relata a prolongada convivência com Luiz Inácio Lula da Silva, de quem foi assessora próxima -- no movimento sindical, no Partido dos Trabalhadores e durante os oito anos de governo no Planalto.

"Com ajuda de uma pequena equipe de assessores, municiava o presidente da República com os números e subsídios necessários para os encaminhamentos de cada conversa, cada reunião e cada viagem de trabalho", descreve o Lira Neto, premiado autor de três volumes biográficos sobre Getúlio Vargas, na contra capa de "Quatro décadas...".

Filha de judeus poloneses que foram residir na Bolívia após o genocídio nazista, Clara nasceu em La Paz e veio com a família para o Brasil aos dez anos de idade. Aqui acumulou décadas de lutas sociais que tiveram início muito cedo, numa situação inesperada -- ainda na tecelagem do pai, manifestou solidariedade com trabalhadoras que faziam greve por melhores condições de trabalho.

Em entrevista à TV 247, Clara Ant recorda momentos cruciais da luta política que permitiu o nascimento do PT e a construção da liderança de Lula. Também lembra passagens difíceis da luta sindical, onde o debate sobre direitos trabalhistas se confundem com várias camadas de preconceitos.

Certa vez, ao tentar justificar a demissão de Clara Ant de um posto de professora universitária, cargo que ocupava com todas as qualificações necessárias, um reitor afirmou: "Além de fazer campanha salarial, de participação da oposição ao sindicato e querer construir uma associação de professores, ela é judia, boliviana e divorciada".

