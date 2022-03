"Colapso da globalização vai agravar a crise capitalista", diz Rui Costa Pimenta

Apoie o 247

247 – O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, avaliou, em sua análise política semanal na TV 247, que a globalização, como a conhecíamos, está chegando ao fim, em razão das sanções impostas à Rússia pelo Ocidente. "Estamos vivendo o fim de uma era", diz ele. "E o colapso da globalização vai agravar a crise capitalista", acrescenta.

Do ponto de vista militar, ele afirma que a vitória russa são "favas contadas". Ele também prevê que as sanções atingirão o Ocidente, com mais inflação e recessão. "A economia mais fraca é menos vulnerável do que as economias mais complexas", diz ele. "Por isso, a Rússia poderá até sofrer menos".

Ele também prevê impactos sobre o bloco dos BRICS. "Está virando crime se relacionar com a Rússia e isso ameaça os BRICS", diz ele. Na sua opinião, haverá também impactos políticos no Brasil. "O imperialismo vai precisar disciplinar todos os países da América Latina", afirma.

