Dino: esta eleição marca a luta da democracia contra o autoritarismo

"Lula é quem reúne as melhores condições para derrotar Bolsonaro", diz o ex-governador do Maranhão

247 – O ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, que deixou o cargo para concorrer ao Senado, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que as eleições presidenciais de 2022 serão as mais importantes de nossa história. "Esta eleição marca a luta da democracia contra o autoritarismo", disse ele, que veio a São Paulo para o lançamento da chapa Lula-Alckmin, no último dia 7 de maio. "Alckmin enfatizou a questão democrática em seu discurso, enquanto Lula destacou a soberania e a questão nacional. A questão nacional e a questão democrática são os pilares centrais da reconquista do Brasil", acrescentou.

Dino afirmou que o golpismo de Jair Bolsonaro não pode ser subestimado. "A estratégia golpista está em seus atos preparatórios. Bolsonaro já tentou o golpe e tentará novamente. Ele perderá a eleição, mas tentará o golpe", alertou. Por isso mesmo, Dino enfatizou a importância da união contra o fascismo e o autoritarismo. "Lula é quem reúne as melhores condições para derrotar o Bolsonaro. A vitória depende de setores que não são da esquerda política. Nossa campanha deve ser mais ampla do que a esquerda", afirmou.

A inocência de Lula

O ex-governador também destacou que o melhor argumento contra Bolsonaro é seu próprio governo. "Bolsonaro não tem trabalho, não tem agenda, só tem baderna. Os investimentos dependem de segurança jurídica", disse ele. Sobre este tema, ele também acrescentou que o Brasil pagou um custo altíssimo pela violência jurídica da Lava Jato. "Há uma falsa polêmica sobre se Lula é inocente ou não", disse ele. "Ele não é sequer acusado de algo".

O ex-governador maranhense também falou sobre a importância da eleição parlamentar. "Teremos um Congresso mais progressista do que o atual, com melhor governabilidade para o presidente Lula", afirmou. "Temos que acabar com a bandalheira do orçamento secreto", acrescentou.

