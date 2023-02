"Discurso de ódio virou uma pandemia no Brasil", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

ICL

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou, no programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a tragédia de Sinop (MT), em que dois bolsonaristas assassinaram sete pessoas após perderam uma partida de sinuca, é consequência do discurso de ódio bolsonarista. "Bolsonaristas são pessoas curtidas no ódio. Lula precisa tirar armas e curar o cérebro dos bolsonaristas", disse ele.

No programa, ele afirmou que o discurso de ódio virou uma pandemia no Brasil. "O ódio engaja e mobiliza. Os produtos que têm menos apelo no Brasil de hoje são a educação e a verdade", apontou.

Stoppa também comentou o vídeo em que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condena a guerra na Ucrânia e disse que o mundo pode estar perto da Terceira Guerra Mundial. "Trump trabalhou pela reintegração entre Ocidente e Rússia e batia de frente com a indústria armamentista", afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.